خريجو علوم البحار يتظاهرون امام شركة الموانئ في البصرة للمطالبة بالتعيين

2022/12/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تظاهر عدد من خريجي كلية علوم البحار بجامعة البصرة، اليوم الخميس، للمطالبة بالتعيين ضمن تشكيلات وزارة النقل.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) أن "عددا من خريجي كلية علوم البحار بجامعة البصرة، نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى الشركة العامة للموانئ للمطالبة بالتعيين ضمن تشكيلات وزارة النقل وتضمين درجاتهم الوظيفية في الموازنة".

وأشار الى أن "الخريين البالغ عددهم 193 خريجا ناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير النقل رزاق محيبس بالوقوف على مطالبهم التي اهملت منذ اشهر".

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