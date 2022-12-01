وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قيادة حرس الحدود في البصرة

2022/12/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا مع قيادة حرس الحدود في محافظة البصرة.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري عقد اجتماعاً امنياً في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة بمحافظة البصرة".

من جهته، كشف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم رشيد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "عن أهم الملفات التي تمت مناقشتها مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال زيارته المحافظة من اجل بسط الأمن في المحافظة وإنهاء كافة الظواهر السلبية ودعم رجل الشرطة قانونيا".

وأضاف رشيد أن "وزير الداخلية أكد على ضرورة تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق المطلوبين وكذلك حسم الأوراق التحقيقية وتقسيم المحافظة الى قواطع بإمرة ضباط أكفاء يتحملون مسؤولية المهمة المناطة لهم".

وبين أن "قيادة الشرطة ستعمل على تنفيذ كافة توجيهات وزير الداخلية وعكسها على ارض الواقع في المحافظة وانهاء كافة الظواهر السلبية في المحافظة وفي مقدمتها الدكات العشائرية وإطلاق الأعيرة النارية".

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