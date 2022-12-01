سياسي ألماني: توافد اللاجئين الأوكرانيين يجعلنا نقترب من نقطة حرجة

2022/12/01 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر السياسي الألماني فريدريك بول زعيم مجموعة “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في المجلس البلدي، من أن العدد المتزايد من اللاجئين الأوكرانيين يجعل المجتمع الألماني يقترب من “نقطة حرجة”.وقال فريدريك بول في مقال نشرته صحيفة “دي فيلت”، إن البلديات في ألمانيا باتت تواجه “مشاكل كبيرة” بسبب العدد الكبير من الأوكرانيين، فضلا عن تدفق الناس […]

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