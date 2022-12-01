برفقة وفد أمني.. الشمري يزور قيادة المنطقة الرابعة في البصرة

2022/12/01 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية _ أمنزار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، برفقة وفد أمني قيادة المنطقة الرابعة في محافظة البصرة.

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