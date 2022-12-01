تعرف على مواجهات اليوم من مونديال قطر

2022/12/01 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، اليوم الخميس، بإقامة أربع مباريات.

وفي المباراة الأولى، يلاقي المنتخب الكرواتي نظيره البلجيكي على استاد أحمد بن علي عند الساعة السادسة مساءً.

وفي ذات التوقيت، يواجه المنتخب الكندي نظيره المغربي على استاد الثمامة.

وعند الساعة العاشرة مساءً، يلاعب يواجه المنتخب الياباني نظيره الإسباني على استاد خليفة الدولي.

وفي ذات التوقيت، سيلاقي منتخب كوستاريكا نظيره الألماني على استاد البيت.

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