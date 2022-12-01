2022/12/01 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير الداخلية عبدالامير الشمري، قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ويجتمع بضباط وآمري تشكيلاتها في المحافظات الجنوبية.

التالي

منذ 11 ساعة

الداخلية ترد على أنباء إعفاء أحد قادتها

منذ 13 ساعة

تغيير قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية

منذ 16 ساعة

الداخلية تعلن صدور قرارات حكومية تخص عمل المؤسسات الأمنية

منذ 17 ساعة

إقالة قائد عمليات كركوك الفريق علي الفريجي وتكليف اللواء جبار نعيمة بدلاً عنه

منذ 17 ساعة

القبض على (٤) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في القادسية

منذ 18 ساعة

الدفاع المدني: مكافحة حريق اندلع داخل مجمع تجاري في النجف الأشرف

منذ 19 ساعة

إقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات

منذ 20 ساعة

ضبط 4 حاويات مخالفة أحدها تحتوي أدوية بشرية معدة للتهريب

منذ 21 ساعة

تكليف اللواء الركن ظافر نجمي مديراً عاماً لشرطة الطاقة

منذ 21 ساعة

وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يتفقد قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ويجتمع بضباط وآمري تشكيلاتها في المحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يتفقد قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ويجتمع بضباط وآمري تشكيلاتها في المحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).