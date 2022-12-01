مقتل فلسطينيين اثنين في جنين.. أحدهما قيادي بـ

2022/12/01 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية، الخميس، خلال اشتباكات كثيفة اندلعت في مخيم جنين للاجئين خلال مداهمة قبل الفجر.

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