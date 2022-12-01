2022/12/01 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تشد المنافسة بين المنتخبات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد.ومن المواجهات القوية المقرر إقامتها في مونديال قطر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباريات اليوم ضمن منافسات كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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