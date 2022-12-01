الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع مبلغ قياسي للمساعدات الإنسانية في 2023

2022/12/01 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداءً من أجل جمع 51,5 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.وصرح مارتن غريفيث مسؤول الشؤون […]

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