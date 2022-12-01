صعد إلى قمة السلطة بعد مذبحة تيانانمن.. شاهد أبرز الأحداث في مسيرة جيانغ زيمين

2022/12/01 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الصينية الحكومية (شينخوا)، الأربعاء، وفاة جيانغ زيمين، الزعيم الشيوعي الصيني الذي مهد الطريق لظهور البلاد كقوة عالمية عظمى.توفي زيمين عن عمر ناهز 96 عامًا.عُرف عن الزعيم الشيوعي زيمين التشدد، إلى جانب كونه سياسيًا محنكًا وماكرًا.وقد صعد إلى قمة السلطة بعد حدوث مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989.

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