2022/12/01 | 10:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، 1 كانون الاول،...

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع بسبب قلة المعروض والتفاؤل بتعافي الطلب من الصين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع بسبب قلة المعروض والتفاؤل بتعافي الطلب من الصين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع بسبب قلة المعروض والتفاؤل بتعافي الطلب من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).