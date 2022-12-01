الأمم المتحدة تدعو لجمع أكثر من 51 مليار دولار من المساعدات خلال 2023

2022/12/01 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى مبلغ قياسي بلغ 51.5 مليار دولار لمساعدة 230 مليون شخصاً في العالم في ما يقرب من 70 دولة العام المقبل.

أشارت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى أن حجم المبلغ الذي جاء أكبر بـ 25% من 2022 يعكس حقيقة أن العدد الإجمالي للمحتاجين ارتفع بمقدار 65 مليونًا عن عام 2022.

وقال مارتن غريفيث ، كبير مسؤولي الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، إن الاحتياجات “مرتفعة بشكل صادم” ، محذرًا من أنه من المحتمل بشكل كبير أن تستمر حالات الطوارئ هذا العام حتى عام 2023.

هذا وأوضح مارتن غريفيث أن العديد من البلدان تعرضت للجفاف والفيضانات القاتلة، من باكستان إلى القرن الأفريقي.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا “حولت جزءًا من أوروبا إلى ساحة معركة”.

هذا ويوجد أكثر من 100 مليون شخص مشرد الآن في جميع أنحاء العالم.



وكل هذا بالإضافة إلى الدمار الذي خلفه كوفيد 19 بين أفقر دول العالم “.

إذا كانت التوقعات الإنسانية لعام 2023 قاتمة للغاية، فإن ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى أن طلبات الإغاثة مرتفعة للغاية بالفعل

وأوضح غريفيث أن 222 مليون شخص على الأقل سيواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي في 53 دولة بحلول نهاية هذا العام”.

وتطرق إلى خطر المجاعة، فقال إن 5 بلدان “تعاني بالفعل مما نسميه ظروفًا شبيهة بالمجاعة، حيث يمكننا بثقة وتعاسة أن نقول إن الناس يموتون نتيجة للنزوح والغذاء – وهم يميلون إلى أن يكونوا أطفالًا”.



انعدام الأمن ونقص الغذاء والمجاعة”.

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