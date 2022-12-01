الصين تؤكد: بكين على الحياد من الازمة الاوكرانية ولا نزود روسيا بالسلاح الصيني

2022/12/01 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السفير الصيني لدى فرنسا لو شي، بأن بكين لا تزود روسيا بالسلاح، وروسيا لا تحتاج الى أسلحة صينية.وقال الدبلوماسي خلال مقابلة مع قناة BFMTV: “روسيا لا تحتاج إلى أسلحة صينية، وبكين تتخذ موقفا محايدا من الوضع في أوكرانيا … Readmore

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