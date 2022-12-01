هبوط حاد في اسعار النفط العالمية مدفوعة بانكماش الاقتصاد الصيني

2022/12/01 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مدفوعة بانكماش الاقتصاد الصيني.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.30٪ ، إلى 86.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط … Readmore

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