اسعار الدولار تسجل ارتفاعا في البورصة المحلية

2022/12/01 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتن في بغداد، سجلتا صباح اليوم 149600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

واضاف أن "اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي".

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

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