بعد الاجازة الاجبارية.. مدير الخطوط الجوية العراقية يعاود ممارسة مهامه (وثيقة)

2022/12/01 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشر مدير الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، اليوم الخميس، بمهام عمله بعد إنتهاء فترة الإجازة الممنوحة له.

وبحسب وثيقة صادره من مكتب المدير العام للخطوط الجوية وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "بحسب الامر الوزاري والخاص بمنحي إجازة اعتيادية لمد 30 يوما وبالنظر لإنتهاء فترة الاجازة باشرنا بمهام اعمالنا اعتبارا من تاريخ 1/12/2022".

وفي وقت سابق، منح وزير النقل إجازة إجبارية لمدير الخطوط الجوية العراقية ويخول معاونه لإدارة الشركة.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، تم منح اجازة اجبارية من قبل وزير النقل رزاق محيبس عجيمي السعداوي لمدير الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين لمدة (30) يوما براتب تام وبناء على طلبه .واضاف " تم تخويل علي حسين لفتة معاون مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية صلاحيات المدير العام التي تخوله ادارة الشركة وتسيير اعمالها وفقاللانظمة والتعليمات النافذة طيلة فترة الاجازة ".

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