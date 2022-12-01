القبض على متهم باغتصاب طفلة بعمر 7سنوات بمنطقة المدائن جنوبي بغداد

2022/12/01 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت مفارز مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم باغتصاب طفلة بعمر 7سنوات بمنطقة المدائن جنوبي العاصمة .

وذكر بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب المدائن القت إلقاء القبض على متهم لقيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات ضمن منطقة المدائن جنوبي العاصمة، حيث تم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، مشيرا الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق أحكام المادة ٣٩٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل" .

وتابع ان "مفارز مديرية مكافحة الإجرام تابعت تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، وسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وبين ان" المفارز ضبطت ايضا عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدت البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد" مؤكدا ان " المديرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

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