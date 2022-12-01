واشنطن تهدد طهران عسكرياً بشأن السلاح النووي

2022/12/01 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران

روبرت مالي، أن الرئيس جو بايدن مستعد

لاستخدام الخيار العسكري بهدف منع

إيران من حيازة سلاح نووي في حال فشلت

العقوبات والدبلوماسية.

وقال مالي لمجلة "فورين بوليسي" ملوح

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