مصدر مسؤول: الموازنة ستصل الى البرلمان الخميس المقبل

2022/12/01 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب، الخميس،

أن موازنة عام 2023 ستصل الى المجلس يوم

الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية بعددها

الصادر اليوم، عن المصدر قوله، إن

"مـوازنـة 2023 ستصل في الساعات الأخيرة

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