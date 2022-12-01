بغداد.. اعتقال متهم اغتصب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات

2022/12/01 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم اغتصب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات جنوب العاصمة بغداد.

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