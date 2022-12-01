محافظ بغداد: 200 مليار دينار لا تكفي لتطوير مداخل العاصمة

2022/12/01 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة بغداد، الخميس، أنها تعكف على إعـداد دراسة جدوى لمشروع تطوير وتوسيع مداخل بغداد الخمسة من أجل إعـادة النظر بتكاليفها.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح إن "مشروع مداخل بغداد الخمسة الـذي باشرت به المحافظة قبل أكثر من عامين، يتضمن تطويراً وتوسيعاً للشوارع والطرق والمدخل والذي تشترك به جهات عدة مثل أمانة بغداد ووزارة الإعمار إضافة إلى بلديات المحافظات المجاورة"، عادا "المبلغ الذي رصد للمشروع والبالغ 200 مليار دينار قليلا ولا يكاد يغطي تكاليفه".

وأضاف العطا، ان "دراسة جدوى لمشروع مداخل بغداد الخمسة يأتي بهدف إعادة النظر بتكاليفه بما يلائم خطة العمل وتحديد المبالغ بدقة دون زيادة أو نقصان، كما ان المـشـروع بحاجة إلــى تخصيص مسارات للحمولات الكبيرة إضافة إلى طرق خدمية تسهل تنقل أهالي المناطق".

وكشف عن "وجــود تصاميم أعدت سابقاً وصادقت عليها المحافظة، إضافة إلى أخرى أنجزت بحسب تطورات العمل"، مبينا أن "هـذا التداخل بين التصاميم حصل كون المشروع يشمل تطوير المنطقة بالكامل وبما يليق بمدخل العاصمة".

يشار الى ان مداخل بغداد الخمسة هي طــرق: (بــغــداد– فلوجة) بطول (5.32 (كم، و(بغداد– الكوت) بطول (200,32 (كم ويمر بناحية الجسر والمدائن وبسماية وصولا إلـى قضاء الصويرة، عـلاوة على (بغداد– الحلة) بطول (34 (كم ويصل إلى ناحية الإسكندرية، و(بغداد– ديالى) بطول 12كم ويصل إلى ناحية جديدة الشط، إضافة إلى طريق (بغداد– الموصل) بطول 32 كم ويصل إلى قضاء الدجيل.

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