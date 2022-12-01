2022/12/01 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار ، اليوم الخميس، ضبط 1300 حبة مخدرة و”كريستال” بحوزة متهمين في الأنبار.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/انه ” بعد ورود معلومات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 1300 حبة مخدرة و”كريستال” بحوزة متهمين في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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