أفغانستان.. طالبان تحظر بث إذاعة صوت أميركا وراديو أوروبا الحرة

2022/12/01 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إذاعة صوت أميركا أن سلطات طالبان حظرت البث الإذاعي على موجات الإف إم لإذاعة صوت أميريكا وراديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي في أفغانستان ابتداء من الخميس.

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