2022/12/01 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكأن اهزوجة المرأة العراقية التي

استشهد ولدها في ثورة العشرين وهو يقارع

الاحتلال الانكليزي..

( ابني المضغته البارود مفطوم اعلى

سركيها....

وغم راي التجيب هدان وتكمطه اعلى

رجليها)..

تنطبق قلبا وقالبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:رضع الشهادة من ثورة العشرين..احمد مكصد الكريطي... قائد ترجل من صهوة الجهاد ليرتقي منصة الشهادة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو:رضع الشهادة من ثورة العشرين..احمد مكصد الكريطي... قائد ترجل من صهوة الجهاد ليرتقي منصة الشهادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).