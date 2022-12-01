هيئة الإعلام تبحث مع وزارة الشباب اليات سد الفجوة الرقمية وتمكين الشباب اقتصاديا

2022/12/01 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مع وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، آليات سد الفجوة الرقمية والحد من آثارها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب، فضلا عن عرض الاستعدادات الخاصة بخليجي 25 المزمع إقامتها في محافظة البصرة مطلع الشهر المقبل.

وقال المؤيد في بيان أن "الهيئة ترغب بتفعيل اتفاقياتها السابقة مع الوزارة المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية للشباب بما يؤهلهم للمنافسة وريادة الأعمال في الاقتصاديات الحديثة".

ولفت إلى إن "المهارات الرقمية في العصر الحديث تعتبر العائق الأساس أمام التبادل الحر للمعلومات وتحول دون حصول الكثير من الشباب على فرص العمل وتطوير وضعهم الاقتصادي".

من جانب آخر "تم طرح استعدادات الهيئة لانطلاق خليجي 25 في محافظة البصرة وآلية عمل غرفة العمليات التي تم تشكيلها بهذا الخصوص."

وجرى التأكيد على أن "العمل يجري بوتيرة متصاعدة لتطوير البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المحافظة بما يؤهلها لاستيعاب الزخم الكبير من الزائرين الذي سيصلون المحافظة خلال فترة انطلاق البطولة".

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