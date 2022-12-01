الصدر يوجه بجمع تواقيع مليونية بصلاة الجمعة لمناهضة

2022/12/01 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية في صلاة الجمعة لمناهضة مجتمع الميمي.

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