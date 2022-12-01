الصدر ينذر نفسه لمناهضة

2022/12/01 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بإلغاء سن قانون المثلية حتى لا يكون بابا لتعميم البلاء، فيما أكد أنه ينذر نفسه من أجل مناهضة "الشدود الجنسي" و "المجتمع الميمي" بالطرق الاخلاقية والسلمية والدينية.

أدناه نص الوثيقة:

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