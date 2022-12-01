تكليف العميد ماجد كريم بمهام مدير مكافحة المخدرات في البصرة

2022/12/01 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تكليف العميد ماجد كريم ماهود بمهام مدير مكافحة المخدرات في البصرة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم) ان " وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قرر تكليف ماهود بمهام مدير مكافحة المخدرات في البصرة، بعد قرار اقالة المدير السابق بسبب تقصيره في اداء مهامه".

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