2022/12/01 | 11:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة الصدر يوعز بإجراء حملة تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوعز بإجراء حملة تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوعز بإجراء حملة تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).