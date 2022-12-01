روسيا وكوريا وايران مرورا بالعراق..هل أسقطت العقوبات دولا وغيّرت المسارات؟

2022/12/01 | 11:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة على إثر غزوها لأوكرانيا.فهل تُفلح...

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