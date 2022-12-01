2022/12/01 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة: يتعذر علينا قانوناً إطلاق استمارة التقديم للخريجين ما لم تستكمل وزارة المالية استحداث جميع الدرجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يوضح بشأن إطلاق استمارة التقديم للخريجين المركز الخبري الوطني.

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