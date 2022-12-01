2022/12/01 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوجّه بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من السوداني يتعلق بالمشاريع الخدمية في العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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