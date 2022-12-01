بـ7 خطوات.. كيف تتخلص من مخاطر الآثار الجانبية للأدوية؟

2022/12/01 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل عانيت مؤخرًا من آثار جانبية لدواء محدد وتشعر بقلق من مواجهة هذه المشكلة مرة أخرى؟ ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الخطوات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

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