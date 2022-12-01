السوداني يوجّه بالإسراع بإنجاز المشاريع الخدمية في بغداد

2022/12/01 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رئيس مجلس الوزراء يوجّه بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد••••••••••

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لتسريع مشاريع الخدمات في مدينة بغداد، حضره السادة؛ محافظ بغداد، وأمين بغداد، ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامّة، فضلًا عن رئيس هيئة المستشارين.

واطّلع السيد السوداني خلال الاجتماع على سير عمل تنفيذ المشاريع ببغداد، في مقدمتها مشاريع مداخل العاصمة وبواباتها، ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع إكساء الشوارع، وكذلك نسب الإنجاز في مشاريع المستشفيات.

ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بإيجاد آليات تسرّع استكمال المشاريع وإنجازها، ودخولها الخدمة الفعلية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجّه سيادته بضرورة إيجاد الحلول لتجاوز المشاكل والعقبات بطريقة عملية وسريعة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء1-كانون الاول-2022

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