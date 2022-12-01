2022/12/01 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 22 دقيقة

السوداني يوجّه بالإسراع بإنجاز المشاريع الخدمية في بغداد

منذ 13 ساعة

البرلمان ينتظر تقريرا مفصلا من الجهات الرقابية بشأن “الأمن الغذائي”

منذ 14 ساعة

وزيران في استضافة برلمانية لمناقشة الخطة الزراعية ومنع استيراد المحاصيل

منذ 14 ساعة

الفتح: السوداني سيواجه مشكلة في صرف الرواتب قريبًا

منذ 14 ساعة

المالية النيابية تضع أرقاماً متوقعة لسعر النفط والعجز وحجم موازنة 2023

منذ 15 ساعة

الخدمات النيابية: قانون العاصمة سيشرع في الدورة الحالية

منذ 16 ساعة

مكتب السوداني ينشر تفاصيل كاملة لزيارته الى إيران

منذ 16 ساعة

الصدر يوجه دعوة الى “البشرية جمعاء”

منذ 17 ساعة

بالوثيقة..



طلب نيابي لشمول خريجي علوم النفس والإرشاد بالتعيين على وزارتي التربية والصحة

منذ 18 ساعة

نائب: العراق استجاب لرسالة إيرانية بشأن التهديدات الأمنية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السيد الصدر يوعز بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة مجتمع الميم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السيد الصدر يوعز بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة مجتمع الميم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).