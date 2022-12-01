منظمات إنسانية عراقية وأجنبية: مليون عراقي يفتقدون وثائق الهوية الأساسية

2022/12/01 | 12:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمات إنسانية عراقية وأجنبية عاملة بإقليم كردستان شمالي العراق إن نحو مليون عراقي، أكثر من نصفهم أطفال، يفتقدون وثائق الهوية الأساسية.وأكدت هذه المنظمات أن هذا الأمر يحرمهم من حقوقهم الأساسية.

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