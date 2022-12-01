2022/12/01 | 12:16 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مقاتلون شاركوا في اشتباك أسفر عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم في سوريا إن القرشي فجَّر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون هو ومساعديه بمدينة جاسم السورية.وقالت المصادر لرويترز إنه تم رصد القرشي ومساعديه في مخبأ سري بأحد المنازل.وشملت المصادر أحد مقاتلي "الجيش السوري الحر" وأقارب لزملاء له قُتلوا في الاشتباك بالإضافة إلى بعض سكان مدينة جاسم.وقال سالم الحوراني الذي يعيش في جاسم وهو مقاتل سابق شارك في حصار المنازل الثلاثة التي تم اكتشاف خلية تنظيم "داعش" فيها "الزعيم وأحد مرافقيه فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما نجح مقاتلونا في اقتحام مخبأهما". "الجيش السوري الحر" يتلقى دعماً من الغرب ودول خليجية إلى أن سحبت تلك الدول دعمها في 2018 لكن مقاتليه ظلوا في المنطقة بعد اتفاقيات مصالحة سلموا بموجبها الأسلحة الثقيلة لكن سمح لهم الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة.وقال متحدث باسم "داعش" إن التنظيم عيّن "أبو الحسين الحسيني القرشي" زعيماً جديداً، مضيفاً أن القرشي قُتل أثناء محاربة "أعداء الله" لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.وبزغ "داعش" من فوضى حرب أهلية في العراق واستولى على أراض واسعة في العراق وسوريا عام 2014.وأعلن أبو بكر البغدادي الزعيم السابق للتنظيم قيام خلافة إسلامية من مسجد في مدينة الموصل بشمال العراق في ذلك العام ونصَّب نفسه خليفة للمسلمين.وانتهى الحكم الوحشي للتنظيم، الذي قتل وأعدم الآلاف في الموصل بعد هزيمته أمام قوات عراقية ودولية في 2017.

الجيش الأميركي أكد العملية وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً على المنطقة"، وأضافت "القيادة المركزية وشركاؤنا ما زالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم" وأوضحت أن زعيم "داعش" السابق قتل على يد فصائل معارضة قبل شهر ونصف في محافظة درعا جنوب سوريا.

"داعش" يعترف بمقتله

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وأعلن تنظيم داعش الأربعاء مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وأضاف المتحدث باسم التنظيم "أبو عمر المهاجر" في التسجيل الذي نشرته حسابات متطرفة، أنه تم تعيين أبو الحسين الحسيني القرشي ليكون رابع زعيم للتنظيم.

ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي

ورفضت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار التعليق على ما إذا كانت القوات الأميركية لعبت دوراً في قتل القرشي.



وقالت للصحافيين "يسعدنا أن نرى التخلص من قادة داعش بشكل متعاقب"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة مواجهة التهديد العالمي لتنظيم داعش وهي على استعداد للعمل مع الشركاء الدوليين".

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "نرحب بالإعلان عن أن زعيماً آخر لداعش لم يعد" على قيد الحياة.

وفي باريس قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن مقتل القرشي "يوجه ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي، لكنه لن يؤدي إلى الحد من التهديد المستمر الذي يشكله (التنظيم) في العراق وسوريا، وكذلك في مناطق أخرى عديدة في العالم".

هزيمة أولى

ومني تنظيم داعش الذي سيطر في عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق بهزيمة أولى في العراق في عام 2017 ثم بسوريا في 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته.



إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية.



كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.

ونجحت القوات الأميركية في اعتقال قادة متطرفين من التنظيم في عمليات عدة قتل في أبرزها أبو بكر البغدادي خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير (شباط) الماضي بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

"أحد القادة الخمسة الأبرز"

وفي يوليو (تموز) أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم داعش في سوريا ماهر العكال بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من سبتمبر (أيلول) أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم داعش ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.



وذكرت وسائل إعلام تركية في حينه إلى أدلة تشير إلى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.

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