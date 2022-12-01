بعد 28 حالة في اربيل.. ديالى تكشف عن موقف تسجيل اصابات الايدز بالمحافظة

2022/12/01 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن حقيقة رصد 10 حالات إصابة بالإيدز خلال 72 ساعة الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة بمرض الايدز خلال 72 ساعة الماضية، وتنفي رصد او تسجيل أي إصابات خلال الأشهر الماضية وما يروج له عن 10 حالات إصابة مؤكدة تم كشفها مؤخرا كلام غير دقيق".

واضاف أن "حقيقة ما مسجل رسميا في ديالى عن عدد حالات الإصابة بعد 2003 يصل الى 18 حالة وهي الإجمالي على مستوى المحافظة، والجميع يجري تقديم العون الطبي لهم مع تدوين أماكنهم ويجري التعامل معهم من قبل فرق طبية مختصة نافيا وجود اي زيادة في الاعداد مع التأكيد على مبدا الشفافية في التعامل مع هذا الملف من خلال الإعلان مباشرة عن أي إصابة جديدة".

وكانت بعض منصات التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا تسجيل 10 إصابة مؤكدة بالإيدز لكروب شبابي كانوا في رحلة استجام الى دولة اوربية.

وفي هذا الجانب أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام 2022.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "في العام 2022 أجرينا قرابة 272 الف فحص طبي لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز"، تابعته (بغداد اليوم).



مؤكدا، أن " الصحة ضاعفت الفحص في هذه السنة عن السنوات السابقة لتشخيص الحاملين لهذا المرض".

وأضاف محمد أن "تلك الفحوصات اثبتت 28 حالة موجبة تم التأكد منها في مركز الفحوصات بمدينة أربيل"، مبينا أن "18 شخصا من المصابين هم أجانب ومن باقي مناطق العراق الأخرى".

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