القبض على متهمين باطلاق العيارات النارية داخل منزل مواطن بمحافظة واسط

2022/12/01 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

شرطة واسط تلقي القبض على متهمان قاما باطلاق العيارات النارية على دار احد المواطنين في قضاء العزيزية .

بعد ورود شكوى من قبل احد المواطنين بتعرض داره إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في قضاء العزيزية على الفور وبتوجيه من قبل السيد قائد شرطة محافظة واسط #اللواءالركنمحمدقاسمالفهد تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام واسط وبعد اخذ الموافقات القضائية تم التحري وجمع المعلومات حيث تمكنت المفارز من التعرف على المتهمين والقي القبض عليهم .

اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى العدالة ليكونوا عبره لكل من يحاول العبث بالأمن والسلم المجتمعي في المحافظة .

قيادة شرطة محافظة واسط

قسم العلاقات والإعلام

1/كانون الأول/2022

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