2022/12/01 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بتكليف اللواء الركن كامل صالح العزاوي قائداً لعمليات ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اللواء الركن كامل صالح العزاوي تم تكليفه قائداً لعمليات ديالى خلفاً للواء الركن علي فاضل عمران".

وفي 27/ تشرين الثاني/ 2022، أفادت مصادر امنية بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء 3 ضباط من مناصبهم العسكرية، وهم الفريق الركن علي الفريجي قائد عمليات كركوك، واللواء الركن علي فاضل عمران قائد عمليات ديالى، واللواء الركن زيد حوشي مدير الاستخبارات والأمن”، على خلفية الهجمات الاخيرة لداعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء الركن كامل صالح العزاوي قائداً لعمليات ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء الركن كامل صالح العزاوي قائداً لعمليات ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).