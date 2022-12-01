تفاصيل جديدة عن مقتل القرشي.. فجر نفسه بعد حصاره في مخبأ سري

2022/12/01 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مقاتلون شاركوا في اشتباك أسفر عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر في سوريا، إن القرشي فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون هو ومساعديه بمدينة جاسم السورية.

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