نشر قوات على الحدود بين الإقليم وإيران يثير الجدل

2022/12/01 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة قوات المنطقة الأولى بحرس الحدود الأنباء المنتشرة حول إنشاء لواء عسكري جديد تابع للقيادة على الحدود بين الإقليم وإيران، فيما عدّ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله الحديث عن إستقدام قوّات من خارج الإقليم مخالفا للدستور.

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