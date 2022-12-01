2022/12/01 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنقرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اقالة مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه، كما قرر أعفاء مدير تسجيل المركبات في مديرية مرور البصرة العميد اسعد عبد العزيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شملت المرور ومكافحة المخدرات.. وزير الداخلية يجري تغييرات واسعة في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شملت المرور ومكافحة المخدرات.. وزير الداخلية يجري تغييرات واسعة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).