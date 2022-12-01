السوداني يوجّه بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية بالعاصمة بغداد

2022/12/01 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاسراع في إنجاز المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لتسريع مشاريع الخدمات في مدينة بغداد، حضره، محافظ بغداد، وأمين بغداد، ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامّة، فضلًا عن رئيس هيئة المستشارين".

واضاف ان "السوداني اطلع خلال الاجتماع على سير عمل تنفيذ المشاريع ببغداد، في مقدمتها مشاريع مداخل العاصمة وبواباتها، ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع إكساء الشوارع، وكذلك نسب الإنجاز في مشاريع المستشفيات".

ووجّه السوداني وفقا للبيان "بإيجاد آليات تسرّع استكمال المشاريع وإنجازها، ودخولها الخدمة الفعلية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين"، موجهاً أيضا "بضرورة إيجاد الحلول لتجاوز المشاكل والعقبات بطريقة عملية وسريعة".

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