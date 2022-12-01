2022/12/01 | 12:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u2RPmk_NKOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواهب شبابية في شارع المتنبي.. ترسم الفرحة على قلوب المارة بـ أقلام الباستيل | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواهب شبابية في شارع المتنبي.. ترسم الفرحة على قلوب المارة بـ أقلام الباستيل | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).