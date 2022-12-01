الصدر يوعز بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة مجتمع الميم

2022/12/01 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتنفيذ حملة جميع تواقيع مليونية لـ “مناهضة الشذوذ الجنسي والمجتمع الميمي”.الإعلان عن الحملة يأتي بعد يوم من دعوته إلى مناهضة “المجتمع الميمي” في اشارة إلى المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين، لا بالعنف والقتل والتهديد، … Readmore

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