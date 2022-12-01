القاضي رحيم العكيلي: قرار اطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي

2022/12/01 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال الاوساط الشعبية والاعلامية العراقية تعيش صدمة قرار القضاء العراقي باطلاق سراح نور زهير، المتهم الرئيسي بما اطلق عليه”سرقة القرن” بكفالة مالية مقابل تعهده باعادة الاموال التي سرقها من هيئة الضرائب، والبالغة، حسب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الذي … Readmore

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