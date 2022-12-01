البرلمان اللبناني يخفق للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية

2022/12/01 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أخفق البرلمان اللبناني، الخميس، 1 كانون الاول، 2022، للمرة الثامنة في...

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