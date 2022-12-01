إصابة 15 تلميذ في مدرسة بالديوانية بسبب انهيار خزان متروك

2022/12/01 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هيئة النزاهة تشكل فريق التحقيق الميداني لتسلُّم الشكاوى الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ

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