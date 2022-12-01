وزير الدفاع يصل الى الموصل لمتابعة القطعات العسكرية

2022/12/01 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

وصل وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الخميس، الى مدينة الموصل للاطلاع على الاوضاع الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى.

وذكر مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) أن " العباسي وصل الى مدينة الموصل لمتابعة القطعات العسكرية هناك وخطط الانتشار العسكري في عموم محافظة نينوى".

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